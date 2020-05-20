ابتكار أداة تتنبأ بحدوث مضاعفات حادة لدى مرضى كوفيد-19





ابتكر علماء صينيون آلة حاسبة تعمل عبر الإنترنت تتنبأ باحتمالية الإصابة بمضاعفات عدوى فيروس كورونا.

ويمكن لأي شخص استخدام التطوير، حيث يعتقد الخبراء الروس، أن الأداة ستكون مفيدة للمستخدمين والأطباء والباحثين. على سبيل المثال، يمكن استخدامها لتوزيع المرضى داخل العيادة حسب حدة الإصابة، وفقا لما نقلته صحيفة “إزفيستيا”.

وأشار الخبراء، أن الآلة الحاسبة لم تجتاز جميع الاختبارات وليست وسيلة للتشخيص الدقيق، فهي تساعد الأطباء على اتخاذ القرارات فقط. ويجب على كل من المستخدمين العاديين والمتخصصين الاعتماد على هذا التطور بحذر، حيث تستمر البيانات السريرية الجديدة حول فيروس كورونا بالقدوم.

تم تطوير الأداة، التي تدعى “COVID-GRAM”، على أساس 1590 سيرة مرضية و72 عاملاً محتملاً لحدوث مضاعفات حادة للمرض الناجم عن فيروس كورونا. تلخص هذه الأبحاث بشكل فعال الخبرة السريرية، وتحول كميات كبيرة من البيانات إلى معايير مفهومة للمتخصصين للاستخدام العملي.

في وقت سابق، تمكن علماء من ابتكار جهاز جديد بحجم عقلة الأصبع، يوصف بأنه قد يكون “نقطة تحول” رئيسية في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

سبوتنيك

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