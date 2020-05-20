عالم بريطاني يكشف موعد “الإصابة صفر” بكورونا





كشف البروفيسور البريطاني كارل هينيغان، مدير مركز الطب المبني على الأدلة في جامعة أكسفورد، عن موعد الوصول إلى “صفر إصابة” بفيروس كورونا المستجد، في المملكة المتحدة.

وتوقع هينيغان أن تسجيل بريطانيا “الإصابة صفر” من جراء الوباء في وقت قريب، وتحديدا في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال العالم البريطاني: “أعتقد أنه بحلول نهاية يونيو سنجد صعوبة في العثور على أشخاص مصابين بهذا المرض، إذا استمرت الاتجاهات الحالية في عدد الإصابات بالانخفاض”.

وفي السياق ذاته، أكدت أنجيلا ماكلين، نائبة كبير المستشارين العلميين في بريطانيا، أن هناك انخفاضا مستمرا في عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد”.

وأشارت العالمة البريطانية إلى هبوط عدد المصابين الذين يحتاجون أجهزة تنفس اصطناعي.

وشهدت المملكة المتحدة، ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، انخفاضا في عدد الوفيات المرتبطة بـ”كوفيد-19″ في إنجلترا وويلز للأسبوع الثالث على التوالي.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أعلنت بريطانيا تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بسبب “كوفيد-19” في المستشفيات والمنازل ودور الرعاية، مع 545 وفاة الثلاثاء الماضي، مقارنة مع 627 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.

سبوتنيك

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