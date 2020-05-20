قناة سعودية تعرض المشهد المحذوف من مسلسل “البرنس”… فيديو





شهدت الحلقة 25 من مسلسل “البرنس” للفنان المصري محمد رمضان، وفاة ليلى صديقة عادل، بجرعة زائدة من المخدرات، فيما استعان الأخير بشقيقه رضوان (محمد رمضان) كي يسانده في هذا الموقف.

ولدى عرض الحلقة عبر قناة dmc نجد أن مشهد وفاتها تبعه انتقال عادل برفقة رضوان إلى منزله كي يتلقى العلاج على يد شيماء زوجة شقيقه السابقة وتساءل الكثيرون أين ذهبت جثة “ليلى”؟.

فيما نشرت قناة mbc1 عبر حسابها على TikTok، المشهد المحذوف ونشاهد فيه رضوان وهو يدفن ليلى وسط حالة من الحزن يعيشها عادل.

يشار إلى أن مسلسل “البرنس” من بين 4 مسلسلات اعتلت قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في “تويتر”، إلى جانب “خيانة عهد” و”الاختيار” و”أم هارون”، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس”، “رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش، و”رأفت” أحمد فهيم زوج أخته.

سبوتنيك

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