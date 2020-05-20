السعودية تسجل 2691 إصابة جديدة بـ«كورونا» والمتعافون 33478





سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الأربعاء)، 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 74 في المائة منهم من الذكور، و26 في المائة من الإناث، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 62545 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات «كورونا»، إنه تم إجراء 18094 فحصاً ليصل إجمالي الفحوصات التي أجريت في المملكة 636178.

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية أن هناك 28728 حالة نشطة منها 276 حالة حرجة تتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات.

وأكد العبد العالي أن إجمالي حالات الشفاء في المملكة بلغ 33478. بعد تسجيل 1844 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلن تسجيل 10 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 339 حالة.

الشرق الأوسط

شارك الموضوع :





