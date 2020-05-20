رئيسة وزراء نيوزيلندا تقترح تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع





اقترحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، تقليص عدد أيام العمل في الأسبوع لـ 4 أيام بدلا من 5، وزيادة العطلات والإجازات.

وجاء اقتراح أرديرن من أجل المساعدة في إنعاش اقتصاد البلاد بعد انتهاء فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء إنها تريد تشجيع الأفكار الذكية والمبتكرة لمساعدة الاقتصاد المتعثر، وذلك في بث مباشر عبر فيسبوك.

#LIVE Jacinda Ardern gives an update on the COVID-19 response Geplaatst door Jacinda Ardern op Dinsdag 19 mei 2020

وذكرت أن الموظفين الذين يعملون من المنزل خلال فترة الإغلاق أظهروا قدراتهم الإنتاجية إذا تم منحهم مرونة إضافية.

ومن المأمول أن تؤدي العطلات العامة الإضافية إلى زيادة الإقبال على قطاعي السياحة والفندقة، اللذين تضررا بشدة من تفشي الفيروس.

ورفعت نيوزيلندا، التي سجلت 21 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، القيود التي كانت قد فرضتها على تحركات الأفراد بعد سبعة أسابيع من فرضها.

سبوتنيك

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