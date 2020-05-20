



حتى في ملف صغير مثل ملف المواطنين العالقين فشل فيه أكرم التوم ورهطه وأهانوا سودانيين من حقهم الرجوع إلى بلدهم بالدستور القانون ،تفتكر ديل ممكن ينجحوا في ملفات أكبر؟!.

اعمل إجراءاتك ان شاء الله تحجرهم شهر جوة بلدهم .. كل الدول رجعت ناسها، بلدك ياها بيتك في زول بخلوه يبيت في بيوت الناس؟

في زول برضى ابوه أو أمه والا اخته تبيت عند الجيران ويقفل باب البيت عليه مهما كانت الأسباب؟

والمؤدلجين مستعدين يدافعوا عن أكرم لأنه مؤدلج زيهم وممكن يحرق لستك ، لكن عشان آلاف الرجال والنساء والفتيات المذلولات الما مؤدلجات فهذا الناشط ما مستعد يكتب حرف وإن كتب بكتب ضدهم!

حكومة الذل #تسقط_بس

د. لؤي المستشار

كيف يتم اهانة السودانيين في زمن حكومة الذل شاهد بالفيديو: كيف يتم اهانة السودانيين في زمن حكومة الذل.. هل ترضى ذلك لأمك وأبوك وأختك ؟ Geplaatst door ‎موقع النيلين‎ op Woensdag 20 mei 2020

حكومة السودان الحالية دي هزمت في السودانيين القيم .. هزمت فيهم العزة و النخوة و المروءة ..

الدولة دي ما بتقوم ليها قائمة ما لم تكون قضية عودة السودانيين العالقين أهم من إزالة القراي .. و أهم من باخرة وقود في ميناء بورتسودان .. و أهم من أستئجار طائرة سفر لحمدوك بمليون دولار ..

جيب الناس ديل لو حتى ببصات ياخي .. جيبهم و أعزلهم في أي حتة .. الموضوع ده ما بيتجاوز ليهو ١٠٠ الف دولار للبصات .. مشغولين بشنو أنتو !!

اللهم أنت تعلم ضعفهم و ضعفي .. اللهم أنك تعلم عجزهم و قلة حيلتي .. اللهم خذ بيدهم و يسر أمرهم و أعنهم ..

لا حول و لا قوة الا بالله .. لا حول و لا قوة الا بالله

عبد الرحمن عمسيب

شارك الموضوع :





