ترتيبات لإحياء ذكرى (فض الاعتصام)





ناقشت سكرتارية تجمع المهنيين مُستقبل الصلة بين التجمُّع ولجان المُقاومة

خلال اجتماع مع مكتب العمل المشترك للجان المقاومة بمدينة الخرطوم وتنسيقية الخرطوم شمال

وامّن الطرفان على إحياء الذكرى الأولى لفض الاعتصام في الفترة من 23 مايو حتى 3 يونيو المقبل.

واتفق الطرفان بطرح المسألة على قواعد لجان المُقاومة والأجسام المهنية لبناء علاقة استراتيجية بينهما تحت الشعار الثوري (الثورة نقابة ولجنة حي).

كما تم الاتفاق على الاتصال ببقية تنسيقيات لجان المُقاومة بالعاصمة القومية والولايات.

وناشد التجمع، كل لجان المُقاومة بالمشاركة الفاعلة في إحياء الذكرى الأولى.

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