هل تعرف معنى مصطلح “كوفيد – 19″؟





أصبح مصطلح “كوفيد – 19″، واحدا من أكثر المصطلحات العلمية انتشارا، بين العامة والمتخصصين على السواء، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

يشير هذا المصطلح إلى الاسم العلمي المختصر للمرض (COVID-19)، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بحسب رسم توضيحي نشرته إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الاسم الرسمي، الذي يشير إلى المرض، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يتكون من 5 أحرف هي: “سي أو” (CO) وتشير لكلمة “كورونا”، وحرفي “في آي” (VI) – تشير لكلمة “فيروس”، وحرف “دي (D) يشير اختصارا لكلمة “ديسيز”، التي تعني مرض بالعربية.

ويشير الرقم 19، إلى عام 2019، الذي تم فيه تسجيل أول حالة إصابة بهذا الفيروس، الذي ينتمي لعائلة كبيرة من الفيروس تحمل اسم “فيروسات كورونا”، التي تم اكتشافها في الحيوانات والإنسان على السواء.

ويعد فيروس كورونا المستجد، إحدى سلالات الفيروسات المنتمية لعائلة فيروسات كورونا، التي لم يتم التعرف على إصابة البشر بها قبل عام 2019.

ويحمل الفيروس نفسه اسم علمي هو “سارس – كوف – 2″، في إشارة إلى أنه إحدى الفيروسات المنتمية لعائلات الفيروسات المسببة لمرض “سارس”، الذي يوصف بـ”متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد”، الذي ظهر لأول مرة في الصين عام 2002، حيث يسبب حمى وسعال وضيق في التنفس حاد.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 4.9 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 324 ألف حالة وفاة.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي وصل عدد المصابين بها إلى أكثر من 84 ألف إصابة.

سبوتنيك

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