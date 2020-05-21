التاج :إتفاق على تخصيص 40 % من عائدات المنطقتين لهما





عقد وفدا الحكومة للمفاوضات برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار التابعة للجبهة الثورية جلسة تفاوض اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرنس بفندق السلام روتانا بالخرطوم، بمشاركة الوساطة من دولة الجنوب برئاسة توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشؤون الأمنية.

وأعلن مولانا إسماعيل التاج عضو وفد الحكومة، في تصريح صحفي عن الاتفاق على تخصيص نسبة 40% من عائدات المنطقتين( النيل الازرق وجنوب كردفان ) لحكومة الإقليم أو الولاية حسب المسمي الذي يتم الاتفاق عليه و 60% للحكومة الاتحادية لمعالجة القضايا التنموية بالمنطقتين، علي أن يعقد في نهاية الفترة الانتقالية مؤتمريشمل الأطراف والوساطة وأصحاب المصلحة لتحديد نسبة ثابتة بعد مضي العشر سنوات الأولي من الإتفاق.

وأضاف التاج انه تم الإتفاق علي تكوين مفوضية للحريات الدينية لمخاطبة كافة القضايا المتعلقة بالحريات الدينية تأكيدا لمبدأ التعايش السلمي بالبلاد وأن الوطن يسع الجميع بمختلف أديانهم.

وأكد سيادته إنه تم الإتفاق على إنشاء وزارة للسلام وحقوق الإنسان علي أن تكون التفاصيل المتعلقة بها في الترتيبات الأخيرة.

وأشارالتاج الي وجود قليل من القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية الخاصة بالمنطقتين ،وتوقع قفل هذا الملف وتوقيع إتفاق سلام في الثلاثين من يونيو وفقا لخطة الوساطة.

سونا

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