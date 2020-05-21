“مطارات دبي” تستعرض شروط السفر





أكدت مطارات دبي اليوم استعدادها وجهوزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لـ”طيران الإمارات” عبر مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أن جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى 3 في المطار.

حددت المؤسسة عددا من الأمور التي يتوجب على المسافرين اتباعها، حيث سيتعين على المسافرين ارتداء وسائل الحماية الشخصية المناسبة والوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد رحلتهم (ليس أكثر من أربع ساعات) لإتاحة المزيد من الوقت لتدابير السلامة والأمن.

ومن أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والتباعد الجسدي، لن يسمح للمسافرين الذين ليس لديهم تذاكر مؤكدة والركاب الذين لا يحملون وسائل الوقاية الشخصية المناسبة، بدخول مباني المطار.

كما يجب أن يكون المسافرون على دراية أيضا بمواعيد حظر التجول وأن يكون لديهم تذكرة سفر للعرض على أفراد شرطة دبي إذا طلب منهم ذلك.

وأوضحت مطارات دبي أنه تم تنفيذ إجراءات احترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة عملائنا وموظفينا، بحسب ما نشر موقع “الإمارات اليوم”.

وأضافت: “تشمل هذه التدابير زجاجا وقائيا عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري وعلامات التباعد الجسدي وزيادة مستويات التعقيم وفقا للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المعنية، وسيكون هناك بعض المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة مفتوحة ومتاحة لخدمة المسافرين”.

سبوتنيك

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