توقيف (8) متهين في حادثة الاعتداء على كادر طبي بمستشفى أم درمان





أوقفت شرطة ولاية الخرطوم (8) متهمين قيد التحقيق في حادثة الاعتداء على كادر طبي بمستشفى أم درمان التعليمي عقب وفاة مريض أثناء عملية إسعافه ، و قالت الشرطة في بيان لها اليوم الخميس، تلقت (المجهر) نسخه منه :

(تعرض أمس الأربعاء 20 مايو 2020م كادر طبي بحوادث مستشفى أم درمان لإعتداء من قبل مرافقي مريض توفي لاحقاً (له الرحمة) ونتج عن ذلك إصابات متفاوتة، وخلال القبض على الجناة أصيب شرطي، وأسعف على إثر ذلك المصابين.

ىئاسة قوات الشرطة إذ تتأسف لهذا الحادث تتمنى عاجل الشفاء للمصابين وتوضح الآتي:

(قام مدير شرطة ولاية الخرطوم بزيارة ميدانية لمستشفى أم درمان والتقى بإدارة المستشفى وقام بزيارة المصابين.

تم الاتفاق على تعزيز قوة الشرطة بالمستشفيات الكبرى وأقسام الحوادث والطواريء مع وجود قيادة برتبة مناسبة، كما تم التأمين على وجود القوة داخل أقسام الطواريء والإصابات مع العمل على تأمين قوة إسناد عند الضرورة .

وحول ملابسات ووقائع الحادث تم القبض على المتهمين وعددهم ثمانية ودونت في مواجهتهم بلاغات جنائية وبلاغات مخالفة أمر الطواريء الصحية، وتم تقديم المتهمين لمنصات العدالة.

تؤكد قوات الشرطة أنها ستعمل على إنفاذ القانون وتهيب بالمواطنين لا سيما ذوي المرضى والمرافقين خلال هذه الظروف الاستثنائية الانصياع لتوجيهات الكوادر الطبية وعدم التعدي على الأشخاص والممتلكات مما يعرض المعتدي للمساءلة القانونية.

يذكر أن كادراً طبياً بمستشفي أم درمان تعرض للضرب عقب وفاة شاب مصاب بخمس طعنات متأثراً بجراحه .

المجهر

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