اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 21 مايو 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 125.00جنيه
الريال السعودي : 33.33جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 136.25 جنيه
الدرهم الإماراتي : 34.24جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 34.27 جنيه
الجنيه الإسترليني : 152.50جنيه
الجنيه المصري : 7.91جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.
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