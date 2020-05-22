المؤتمر الوطني يصدر بياناً حول تطورات سد النهضة





بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الوطني

بيان مهم

ظل المؤتمر الوطني يراقب عن كثب تطورات سد النهضة انطلاقاً من قناعاته أن نهر النيل يجب أن يكون مصدراً للحياة ومنبعاً للتعاون وتحقيق الرفاهية المشتركة لكل شعوب المنطقة.

إننا في حزب المؤتمر الوطني ننظر الى سد النهضة باعتباره مشروعاً إستراتيجياً وأنموذجاً للتعاون الاقتصادي والتكامل الاقليمي وأداة لتحقيق التنمية المستدامة وفق آمال وتطلعات شعوب المنطقة، مشددين على أن لا تُفرِّط الحكومة السودانية الانتقالية في الأمن المائي للسودان ومصالحه العليا في أي إتفاق يتم التوصل إليه.

نؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بحقوق الدول الثلاث وفق اتفاقية الخرطوم في مارس 2015 م، والتي وضعت الأساس للتعاون وحفظ الحقوق والاستمرار في المنهج البنّاء الذي أتاح في السابق الوصول لذلك الاتفاق.

نشدد على أن أي خطوة للبدء في ملأ السد يجب أن تكون باتفاق الدول الثلاث.

ونحث الأطراف الثلاثة على اتخاذ مايلزم من اجراءات لضمان الوصول الى اتفاق عادل ومتوازن حول مرحلة ملأ السد وما بعدها وفق رؤية شاملة ومتكاملة.

اننا ننظر الى الحوار كوسيلة مهمة لخلق رؤى مشتركة وتقديم حلول مربحة لجميع الاطراف، ويُعرب الحزب عن اعتقاده الراسخ بأن أي تباينات في وجهات النظر يمكن حلها من خلال الحوار المفتوح والشفاف وتغليب صوت العقل والحكمة، ويجب أن تعطى الأولوية القصوى لاستقرار الاقليم وأمنه ورفاهية شعوبه.

نرحب وفقاً لهذا المنهج بأي اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح البلدان الثلاث.

ونؤكد ثقتنا في ارتقاء الأطراف الى مستوى الموضوعية والقيم المشتركة معربين عن تطلعنا الى شراكة معززة وتعاون وثيق لتحقيق المصالح المشتركة بين الدول الثلاث.

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