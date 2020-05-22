هارفارد: دراسة على القرود تكشف الحقيقة بشأن كورونا والمناعة





توصلت دراستان حديثتان إلى ما يمكن اعتباره أول دليل علمي على أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تؤدي إلى خلق مناعة تمنع من الإصابة به مرة أخرى.

وخلال الدراسة، أصاب الباحثون 9 قرود بكوفيد-19، المرض الناجم عن فيروس كورونا، وبعد التعافي، تم تعريض القرود مرة أخرى للإصابة بالفيروس الفتاك، إلا أن القرود التسعة لم تظهر أي إصابة جديدة بالمرض.

ويأمل العلماء في جامعة هارفارد الأميركية أن تكون تلك النتائج علامة إيجابية على نجاح اللقاحات قيد التطوير لكبح تفشي الفيروس القاتل.

وقال الدكتور دان باروش، الباحث في مركز أبحاث الفيروسات واللقاحات في هارفارد بمدينة بوسطن، والذي نشرت دراساته في مجلة “ساينس”، إن النتائج تشير إلى أن الحيوانات “تطوّر مناعة طبيعية تحمي من إعادة التعرض للإصابة”.

وأضاف معلقا “إنها أنباء جيدة جدا”، وفق ما نقل موقع “إندبندنت”.

سكاي نيوز

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