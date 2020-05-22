تحطم طائرة على متنها 107 ركاب فوق حي مكتظ بالسكان





تحطمت طائرة ركاب باكستانية كانت تحمل 107 أشخاص في رحلة داخلية، الجمعة، فوق منطقة سكنية بمدينة كراتشي، حسبما قال متحدث باسم شركة الخطوط الباكستانية. وقالت هيئة الطيران المدني في باكستان إن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها قرب مطار كراتشي، جنوبي البلاد. وقال المتحدث باسم الهيئة لـ”فرانس برس”، إن “الطائرة تحطمت في كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئيا هناك 99 مسافرا و8 من أفراد الطاقم”. وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطائرة من طراز “إيرباص 320″، وكانت قادمة من مدينة لاهور الباكستانية، لكنها سقطت فوق منطقة سكنية قريبة من المطار وسببت بها أضرارا بالغة. وأعلن عمدة كراتشي من موقع الحادث، وفاة جميع ركاب وطاقم الطائرة وعددهم 107 أشخاص. وكشفت صور أولية تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الهبوط، وبدا أن بعض المباني تضررت بشدة من جراء الحادث المأساوي. وأعلن الجيش الباكستاني إرسال وحدات للتدخل السريع إلى موقع تحطم الطائرة، للمشاركة في عمليات الإنقاذ. وقال الصحفي يوسف برماوي من إسلام آباد لـ”سكاي نيوز عربية”، إن قائد الطائرة اتصل بمطار كراتشي وأبلغهم بوجود عطل قبل الحادث بدقيقة. وسقطت الطائرة فوق حي شعبي مكتظ بالسكان، وفقا لبرماوي، الذي أكد أيضا اشتعال حرائق في البيوت التي سقطت فوقها الطائرة.

الخرطوم( كوش نيوز )

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