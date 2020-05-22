ترامب يطالب حكام الولايات بفتح دور العبادة “فورا”





دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة رغم تفشي فيروس كورونا.

واعتبر ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، خلال مشاركته في حفل تكريم أسرى ومفقودين من قدامى المحاربين، أن “أماكن العبادة مثل الكنائس والمعابد والمساجد، أساسية اليوم وتقدم خدمات لا غنى عنها”.

وقال: “أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا”، محذرا إياهم بالقول “إذا لم تفعلوا ذلك، فسوف أتجاوز الحكام.. في الولايات المتحدة نحتاج مزيدا من الصلاة، لا أقل”.

وأضاف ترامب، أن “بعض المحافظين اعتبروا متاجر الخمور، وعيادات الإجهاض أماكن أساسية.. إنهم ليسوا على حق.. لذلك أنا أقوم بتصحيح هذا الظلم”.

وتابع: “هذه هي الأماكن التي تجمع مجتمعنا وتبقي شعبنا متحدا.. الناس يطالبون بالذهاب إلى الكنيسة والمعبد، وإلى مساجدهم”.

وبدأت عدة ولايات أمريكية مؤخرا، بتخفيف إجراءات العزل، وإعادة فتح الأعمال، ومن بينها المطاعم ومتاجر التجزئة، رغم استمرار تسجيل وفيات بكورونا، في بلد يعد الأكثر تضررا بالوباء.

وتقوم الولايات المتحدة وأغلب دول العالم بتخفيف قيود الإغلاق التي فرضت في وقت سابق من العام الجاري لاحتواء الجائحة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة ضحايا كورونا عالميا، بمليون و640 ألفا و512 إصابة، و97 ألفا و471 وفاة، بحسب موقع “worldometer” المختص برصد إحصاءات الفيروس.

الأناضول

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