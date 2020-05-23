هيلاري كلينتون تعلق على ترويج ترامب لعلاجات غير مثبتة ضد كورونا





روج ترامب في الأسابيع الأخيرة مرارًا لاستخدام عقار مضاد للملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج لـ”كوفيد-19″، على عكس نصيحة إدارة الغذاء والدواء والوكالات الحكومية الأخرى التي حذرت من استخدامه. كما أعلن أنه يتناول الدواء بنفسه كوقاية من الفيروس.

وغردت كلينتون يوم الجمعة، “يحتاج الرئيس إلى التوقف عن لعب دور الطبيب على شاشة التلفزيون”.

وشاركت وزيرة الخارجية السابقة تقريرا نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، ينص أن تناول الدواء مرتبط بزيادة خطر الوفاة لدى المصابين بفيروس كورونا”.

كما قالت منافسة ترامب في انتخابات 2016، إن “الأمريكيين يستحقون رئيسًا يستمع إلى العلم ويتصرف بشكل حاسم للتخفيف من الوباء العالمي… بدلا من إضاعة الوقت، ونشر علاجات الأدوية المزيفة…”.

نصحت الأمريكيين بعدم أخذ المشورة الطبية “من رجل نظر إلى كسوف الشمس” وحثت الناس مرارا على التصويت ضد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا، إنه تم الإعلان عن بعض الأمور المهمة وهناك أمور أخرى سيتم الإعلان عنها فيما يتعلق بعلاج ولقاحات فيروس كورونا.

سبوتنيك

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