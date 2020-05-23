روحاني يعلن افتتاح الأماكن المقدسة في إيران





أعلن الرئيس الايراني، ​حسن روحاني​، اليوم السبت عن قرار إعادة فتح الأماكن المقدسة في إيران أمام الزوار يوم غد الأحد وذلك بعد إغلاق دام لمدة 3 أشهر بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية تصريحات الرئيس الإيراني الذي قال: “بدأت مرحلة السيطرة على كورونا ويمكننا القول أن ما يقرب من عشر محافظات في حالة جيدة وهي في مرحلة الاحتواء، نواصل التشخيص في مرحلة الاحتواء، ويستمر عزل المرضى في هذه المرحلة بكل جدية، من المهم بالنسبة لنا تحديد المرضى بشكل أكثر دقة وعزلهم ونقلهم إلى الحجر الصحي في منازلهم أو في بعض الحالات إلى المستشفى”.

ولفت روحاني إلى أن “أمننا الجماعي لا يزال متدنيا، الأجسام المضادة لم تصل إلى مستوى مطمئن، يجب علينا رفع مستوى التعليم والدقة، في هذا الاجتماع، تقرر تشديد المراقبة، 185 ألف شخص جاهزون للمراقبة، يجب أن تكون الطواقم الطبية جاهزة كما كانت في الأيام القليلة الأولى لذروة انتشار كورونا، إلا أن البعض يحاول اشاعة الخوف في المجتمع”، مؤكدا “ضرورة استئناف الانشطة الاقتصادية والاجتماعية وعودة الحياة مع مراعاة التعليمات الصحية”.

واعتبر “أننا أمام كائن جديد في كل مكان، ومعدل الوفيات آخذ في الانخفاض، كما بدأت مدة الإقامة في المستشفى في الانخفاض، كثفت ​وزارة الصحة​ جهودها للتعرف على المرضى، وهذا الأمر يبعث على الارتياح، لكن الوفيات حدثت لمصابين كانت لديهم امراض مزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية و​السكري​”، مؤكدا أن “88 في المئة من الذين توفوا بسبب اصابتهم بفيروس كورونا كانت لديهم امراض مزمنة”.

وتعيش إيران أوضاعا استثنائية صعبة بعد تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد مع تواصل وتشديد العقوبات الغربية عليها الأمر الذي يصعب من مهمة مكافحة الوباء في جميع المناطق الإيرانية.

سبوتنيك

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