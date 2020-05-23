إعلامي خليجي يشعل “تويتر” بتغريدة مثيرة بشأن “العفو عن قتلة خاشقجي”





تصدر هشتاغ “#تبيلك_شعيب_راشد” قائمة الأكثر تداولا على “تويتر” في السعودية، وذلك بعد تغريدة مثيرة للإعلامي الكويتي حول إعلان أبناء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي العفو عن قتلة أبيهم.

وقال شعيب إن “ابن خاشقجي يعفو عن قتلة أبيه أمس، ووزارة العدل السعودية تقول في ٢٠١٥: لا يجوز العفو في القتل الغدر. والسؤال: هل تعتبر وزارة العدل أن العفو لا قيمة له الآن؟ وتستمر بمعاقبة المجرمين؟”.

وكان صلاح خاشقجي قال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، فجر الجمعة: “نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي أنا عفونا عمن قتل والدانا، رحمه الله، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”.

ودشن مغردون سعوديون وسم “#تبيلك_شعيب_راشد” على تويتر ليصل التفاعل على هذا الهاشتاغ حتى صباح اليوم السبت إلى نحو 40 ألف تغريدة، مع دعوات لحظر حساب شعيب ومقاطعته.

سبوتنيك

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