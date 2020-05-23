المؤسسات الحكومية بالقضارف تتسلم مرتبات العاملين بها بالتعديلات الجديدة





تسلمت جميع المؤسسات والمصالح الحكومية بالقضارف مرتبات العاملين بها بالتعديلات الجديدة وواصلت لليوم الثانى صرف مستحقات العاملين من مرتب ومنحة العيد لساعات امتدت حتى الساعة الثامنة مساء رغم حظر التجوال فى السادسه مساء

ورصدت ( سونا ) خلال جولة ميدانية على مراكز الصرف بالوزارات المختلفه ازدحاما على منافذ الصرف رغم تعددها وزيادتها خاصة فى وزارة التربية والتوجيه والتى سجلت أعلى نسبة حضور وصرف عبر خمسة منافذ ورغم تأخير بداية الصرف لأسباب فنية إلا أن الجميع اشادوا بالمحاسبين والصيارفة لأداء مهامهم باحترافية وصبر فى ظرف استثنائي وغير معتاد .

وقد أشاد الموظفون والعاملون اللذين استطلعتهم سونا بتنفيذ مشروع تعديل المرتبات رغم التحديات التى تواجه البلاد وعبر قطاع المعلمين خاصة عن ارتياحه بالخطوة ووصفها وبعضهم بأنها طفرة غير مسبوقة لانصاف وتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة وقرار تاريخى يحسب لحكومة الفترة الانتقالية وقد تكرر النداء العفوى ( شكرا حمدوك ) من الكثيرين حيث انشرحت الوجوه العابسة ابتساما وبهجة .

سونا

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