وزير الدولة بالخارجية: برنامج المساعدات الأممي لا يتضمن اي مكون عسكري او شرطي





أعلن الدكتور عمر قمر الدين وزير الدولة بوزارة الخارجية والناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة عن إجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الاممي ليتوافق مع خطاب حكومة السودان المقدم للامم المتحدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م ، والخاص بطلب مساعدات فنية متمثلة في المساعدة لدعم جهود السلام والمساعدة على حشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي والمساعدة على العودة الطوعية للآجئين والنازحين، اضافة الى المساعدة في التعداد السكاني وقيام الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية.

جاء ذلك في تعميم صحفي أصدره وزير الدولة بوزارة الخارجية السبت، وفي ما يلي تورد سونا التعميم الصحفي :

لقد تم اجراء التعديلات المطلوبة على مسودة مشروع القرار الأممي ليتوافق مع خطاب حكومة السودان المقدم للامم المتحدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م لطلب مساعدات فنية تمثلت هذه المطلوبات في المساعدة لدعم جهود السلام والمساعدة على حشد الدعم للمؤتمر الاقتصادي والمساعدة على العودة الطوعية للآجئين والنازحين، اضافة الى المساعدة في التعداد السكاني وقيام الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية.

وقد أمن سيادته على سيادة السودان ومبدأ المشاركة في جميع مؤسساته السيادية والتنفيذية والسياسية والتأكيد على حق السودان الاصيل في طلب الدعم بصفته عضوا فاعلا في المنظومة الأممية.وقد أكد ان الطلب يراعي سيادة واستقلال السودان وان برنامج المساعدات القادمة لا يتضمن اي مكون عسكري او شرطي ، وان مسؤولية الأمن والسلم في البلاد هي من صميم عمل حكومة السودان

وقد تم التاكيد على ما سبق في اجتماع مجلس الأمن والدفاع اليوم.

وبالله التوفيق

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