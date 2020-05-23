توقعات ما يحدث بعد خمسة شهور من صرف المرتب الجديد،،،،،
سوف تعود المقاهي القديمة ويعود الرفاق،،،،
تنتعش الحياه من جديد في جسد الامه التي ارهقها الفقر سوف يظهر الشارلستون و الخنفس و اناقه الموظف،، المارلبورو و البحاري في جيوب صغار الموظفين و الكدوس عند كبارهم و تظهر قفه الملاح بديل لاكياس الورق و الوقه هو معيار اللحمه بدلا لنص الربع سوف تضج مقاهي المثقفين و الشعراء ما بعد الدوام و تعود الجريده و البطيخ لايادي صاحب الدار بعد العوده في منتصف النهار مما يعني رجوع الوجبات الي سابق عهدها وغداء الساعه ثلاثه مع أنغام عالم الرياضه و تنتعش الانديه بحريفين الكوتشينه و الطاوله و الليالي الثقافيه سيعود صلاح احمد ابراهيم و يكتب عن الحب و الوطن و أمثال صلاح كثر فقط غيبهم الفقر الممنهج سيغني عركي و ودالامين و كثيرون من المبدعين،،، سيفرح الأطفال و النساء والعمال و يرجع التاجر للسكروته الاصليه و العمه التوتل و مركوب النمر و قادرين ان نعيد التعليم و الصحه و الحياه الجميله فقط خمسه شهور و تختفي الرشوه و المحسوبيه و يسود العدل و الكسب الحلال و تختفي مظاهر الفساد الي الأبد،،،عودة الزمن الجميل
علاء الدين الفكى
توقعات ما يحدث في السودان بعد خمسة شهور من صرف المرتب الجديد
توقعات ما يحدث بعد خمسة شهور من صرف المرتب الجديد،،،،،