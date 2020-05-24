شاهد بالفيديو: صلاة العيد في السودان صباح يوم الأحد





أدى مئات السودانيين صلاة العيد يوم الأحد وقد نقلت قناة الجزيرة مباشر على فيسبوك، الصلاة من إحدى الساحات في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب مشاهدة كوش نيوز للفيديو المرفق، ترحم الشيخ على شهداء فض إعتصام القيادة الذي حدث في شهر رمضان في شهر يونيو 2019، ودعا الشيخ أن يرفع الله البلاء “جائحة كورونا”.

وحظرت السلطات السودانية إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد في كل أنحاء البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، نصر الدين مفرح: “نوجه بتعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع أنحاء البلاد”.

وأضاف: “نوجه جميع المسلمين بإقامة صلاة العيد بالمنازل منفردين”.

الخرطوم (كوش نيوز)

مباشر من #السودان | صلاة عيد الفطر المبارك Geplaatst door ‎الجزيرة مباشر السودان‎ op Zaterdag 23 mei 2020

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