شاهد آخر تدوينة كتبها القيادي بحزب البشير “حمدي سليمان” قبل وفاته





توفي صباح يوم الأحد، بالعاصمة السودانية الخرطوم، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول الأستاذ “حمدي سليمان حسن” وبحسب صحيفة السوداني سبب الوفاة اصابته بفيروس كورونا.

وقبل وفاته بأيام وبمراجعة كوش نيوز تبين أن أخر منشور كتبه على حسابه بموقع فيسبوك بتاريخ 16 مايو 2020 (اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقما).

إشتهر الراحل حمدي سليمان عندما استضافته مذيعة قناة الحدث المرحومة نجوى قاسم، غفر الله لهم, بصفته كنائب رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني الحاكم حينها, لتحليل حديث الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير, بمنطقة الكريدة. الأستاذ حمدي فاجأ مذيعة القناة بإجابات جلها من أبيات الشعر , مما دفع المذيعة نجوى لمقاطعته في الحديث أكثر من مرة بسبب عدم فهمها لأبيات الشعر وبعض كلماته, وقالت له في ختام حديثها (مش كل الاجابات شعر يا أستاذ حمدي)، ونسب له بيت الشعر بلادي سهول بلادي حقول، وقال حمدي سليمان في لقاء سابق مع قناة امدرمان: ماقلت بلادي سهول بلادي حقول أبدا.

.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :





