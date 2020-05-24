إصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا.. وابنتها: ادعوا لها





لم يمض يومان على انتهاء الفنانة المصرية رجاء الجداوي من تصوير دورها في مسلسل “لعبة النسيان” الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، حتى أعلنت إصابتها بفيروس كورونا ونقلها إلى مستشفى العزل.

وكشفت أميرة مختار، ابنة الممثلة الشهيرة، عبر حسابها على “فيسبوك”، فجر الأحد، خبر إصابة والدتها بالفيروس المستجد ونقلها إلى المستشفى بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن أصيبت بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة.

كما أوضحت أن الجداوي أجرت التحاليل اللازمة فتبينت إصابتها.

وتسبب هذا الإعلان بصدمة لكافة محبي الجداوي، خاصة أن الفنانة المصرية التي ولدت عام 1938 بمحافظة الإسماعيلية، كانت تصور مشاهدها في “لعبة النسيان” قبل ثلاثة أيام فقط.

كما نشرت صورة تجمعها بفريق وأبطال المسلسل عبر حسابها على “انستغرام”، معلنة الاحتفال بانتهاء التصوير وموجهة الشكر إلى جميع المشاركين.

إلهام شاهين تطمئن

وفي تصريح مقتضب للعربية.نت طمأنت الفنانة إلهام شاهين الجميع على زميلتها، قائلة “هي كويسة الحمدلله.. وفي العزل”.

يذكر أن الفنانة القديرة قدمت رحلة فنية طويلة منذ بداياتها في خمسينات القرن الماضي.

فقد انتقلت في أول سنوات الشباب للعيش مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا. وفي نهاية خمسينيات القرن الماضي تم اختيارها للعمل كعارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري، ثم عرفت طريقها إلى الفن.

قدمت الجداوي مئات الأعمال الفنية بين السينما والمسرح والتلفزيون، وفي سبعينيات القرن الماضي تزوجت من لاعب الكرة الراحل حسن مختار وأنجبت منه ابنتها أميرة.

العربية

شارك الموضوع :





