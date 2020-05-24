تخليدا لذكراهم.. صحيفة أميركية تنشر أسماء ضحايا كورونا





على صدر الصفحة الأولى كاملة في صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت قائمة طويلة من أسماء أشخاص ماتوا في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

ونشرت الصحيفة الأميركية أسماء 1000 ضحية لكورونا تم جمعها من مختلف الولايات الأميركية، وتوزعت على 6 أعمدة على طول الصفحة الأولى تحت عنوان رئيسي “الولايات المتحدة.. أعداد الوفيات تقترب من 100 ألف شخص، خسارة لا حصر لها”.

وقال المحرر في صحيفة نيويورك تايمز، مارك لايسي “أردت شيئا يعود إليه الناس بعد 100 عام لفهم حصيلة ما نعيشه”.

وقالت الصحيفة إنه بدلا من المقالات والصور والرسومات المعتادة على الصفحة الأولى من الصحيفة، اليومية واسعة الانتشار، تم نشر قائمة بأسماء من تم نعيهم في البلاد، وذلك تخليدا لذكرى المتوفين مع اقتراب عدد الوفيات في البلاد من 100 ألف حالة وفاة جراء وباء “كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

سكاي نيوز

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