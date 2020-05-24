إصابة وزيرة الشباب السودانية “ولاء البوشي” بفيروس كورونا





أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية “ولاء البوشي” عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الفحص الذي أجري لها وكانت نتيجته إيجابية.

وقالت “البوشي” عبر تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الأحد:

” تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا

سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للإلتزام بالحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما. الرجاء الإلتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص علي تجنب التجمعات، فالإنتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.

نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يرفع الوباء والبلاء وأن يحفظكم جميعاً”

الخرطوم: السوداني

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