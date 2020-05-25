خيم طوارئ لفرز حالات كورونا من (سابا)





تم اليوم الانتهاء من الأعمال التشييدية لأول خيمة من مشروع سابا لعدد من خيم الفرز بالمستشفيات الرئيسية في السودان، وذلك مواصلة لمجهودات تجمع الأطباء السودانيين في الولايات المتحدة الاميركية (سابا) في مواجهة جائحة كورونا في السودان، هذا وقد تم تشييد الخيمة بمستشفي الشعب الخرطوم .

وقد قام عدد من خبراء الصحة العامة والطوارئ في (سابا) بوضع خطط و برتوكولات لخط سير المرضي خلال تلقيهم الرعاية الطبية داخل خيم الفرز، بجانب الفرز السريع للمرضي غير المصابين بمرض الكورونا، وسوف تُوفر مناطق منفصلة للكشف علي المرضي أصحاب الأعراض المشابهة لمرض الكورونا.

و يهدف المشروع الي التقليل من استهلاك أدوات الحماية الشخصية للكادر الطبي بصورة كبيرة و تضمين عملية فحص آمنة ومبسطة لحالات الأشتباه.

وستقوم وزارة الصحة بولاية الخرطوم بتضمين حجرة صغيرة لأخذ العينات وعربة إسعاف وأجهزة إتصالات مع مراكز العزل لضمان انسياب الخدمة.

ويعكف تجمع الأطباء السودانيين في الولايات المتحدة الامريكية علي إعداد تقرير متكامل للجانب الفني في برتوكولات إدارة خيم الفرز والجانب الهندسي ليكون متوفر لكل الجهات الراغبة في المساهمة في تعميم هذا المشروع علي كافة المستشفيات الرئيسة في السودان.

وأعربت إدارة مستشفي الشعب والتنسيقية الطبية للمنصة القومية لمكافحة الكورونا عن شكرهم للتعاون الكبير في تنفيذ هذا المشروع، مشيرين لطموحهم في إعداد دراسة مشتركة في الفترة المقبلة للأستفادة من المعلومات في تحسين تنفيذ الوحدات المقبلة .

يذكر أن مشروع خيم الفرز بدأ بالتشاور مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم حيث تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من خيم الفرز في المستشفيات الرئيسية لضمان تقديم انسياب خدمات الطوارئ و الخدمات الطبية في هذة المستشفيات وتقليل انتشار فايروس كورونا .

سونا

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