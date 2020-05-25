نتنياهو: إحلال السيادة الإسرائيلية خطوة تاريخية لن نسمح بضياعها





قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن أهم خطوات حكومته الجديدة ستكون إحلال السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، واصفا الخطوة بالتاريخية.

القدس – سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لكتلة حزبه “الليكود” في الكنيست. وقال: “إن الموضوع الأول من حيث أهميته هو إحلال السيادة على أجزاء من الوطن. توجد هنا فرصة تاريخية لم تكن قائمة منذ عام 1948 وهي إحلال السيادة بشكل متعقل وبخطوات سياسية وسيادية على مناطق في يهودا والسامرة ( الضفة الغربية) هذه فرصة كبيرة وعلينا ألا نسمح لها بالضياع”.

وأضاف نتنياهو أن حكومته تخوض نضالا ومواجهة ضد محكمة الجنايات الدولية، قائلاً: “نحن نخوض نضالا ضد محكمة الجنايات الدولية التي تحاول تشويه سمعة إسرائيل وتقديم جنود وضباط الجيش الإسرائيلي للمحكمة بتهم جرائم الحرب”.

وأكد نتنياهو أن “إسرائيل ستواصل العمل في كل مكان وفي أي زمان ضد تهديدات إيران وأتباعها في المنطقة التي تستهدف أمن إسرائيل، وسنعمل على منع طهران من حيازة سلاح نووي”.

كما جدد نتنياهو تأكيده على نية إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية، مؤكدا أنها فرصة لن تضيعها إسرائيل، وقال: “نعمل على تنفيذ خطوة تاريخية بضم أجزاء من الضفة إلى إسرائيل، ولن نضيع هذه الفرصة أبدا”.

سبوتنيك

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