أوضاع مخيفة بكوبر عقب إصابة (علي عثمان وعبد الرحيم) بـ (كورونا)





علمت (آخر لحظة) أن ادارة سجن كوبر ، لم تحرك ساكنا عقب إصابة كلا من النائب الأول الأسبق للرئيس على عثمان محمد طه والوالي الأسبق عبد الرحيم حسين بفايروس كورونا. حيث لم يتم اتخاذ اي اجراءات احترازية طبية حيال المعتقلين المخالطين لهم والبالغ عددهم سبعة وتجاهلتهم بشكل واضح

ويقيم مع عبد الرحيم في الغرفة كلا من عبد الباسط حمزة والمهندسان الحاج عطا المنان وأدم الفكي ، الذي خضع لعملية قلب ، قبل فترة. بينما يقيم مع طه ، كلا من حسبو محمد عبد الرحمن، محمد حاتم سليمان ،الفاتح عز الدين و

نو الدائم ابراهيم.

وبحسب المصدر أن تجاهل انزال ادارة سجن كوبر للتعليمات الصحية للتعامل مع جائحة كورونا للمعتقلين وخاصة المخالطين لطه وحسين ينذر بوضع صحي حرج ويعرض حياتهم للخطر .

اخر لحظة

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