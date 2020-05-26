طبيب سوداني: الى اطباء بلادي.. اوقفوا العبط الحاصل باسم الكورونا الله يهديكم





لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فيهم ان لم يسمعوها

الى اطباء بلادي : اوقفوا العبط الحاصل دا باسم الكورونا الله يهديكم 🔥🔥🔥

للأسف اتضح انو كلياتنا بتاعة الطب دي ما بتخرج اطباء بل مجرد روبوتات بتنفذ بوتكولات علاجية مكتوبة وجاهزة بدون ما تشغل كتلة الشحم الموجودة في هذه الجمجمة ❎❎❎

هب انو صدقنا انو كورونا دي موجودة وحقيقية وما عندها علاج ..

خلو بالكم انو عندنا ديشليون مرض للجهاز التنفسي والقلب معظمها امراض قاتلة وشرسة جدا وعندها نفس الأعراض بتاعة المحروسة كورونا دي ، تفتكروا انو الامراض دي حتدخل في إجازة احتراما للسيد كورونا؟؟؟،،

وانتو يا عشا البايتات يا ناس الوبائيات طلعتوا الناس ديل كلهم عندهم كورونا بالفحص الأطرش الاسمو RT-PCR وعالجتوهم حسب بروتوكول ال WHO “رعاها الله” اللي هي (بندول – دربات – فيتامين c … الخ) ودخلتوهم العزل وبقيتوا تعاينو ليهم بالرقاريق وهم بموتوا قدام عيونكم ..😑😑

طبعا دا غير الناس اللي اتصلوا عليكم وقلتو ليهم ما عندنا ليكم مكان اعملوا علاجات بلدية واعزلوا نفسكم براكم .. 😬😬

تفتكروا كم من ديل مات بي ازمة او حساسية او التهاب بكتيري او فشل في عضلة القلب او سرطان عمل موية في الرئة ….الخ مع العلم انو معظمهم كبار سن ولا يخلو احدهم من هذه الامراض ..

وازيدك من الشعر بيت، ، كم من الناس ديل ماتو بي سبب تقفيل المستشفيات وحجر الاطباء وسوء الخدمات الصحية واغلاق المعامل والصيدليات وانعدام الدواء وحظر التنقل بين الولايات وغلاء الاسعار وقطع المعايش والاثار النفسية للحظر والحبس في البيوت 😡😡😡

والادهى والأمر ،، كم من الناس ماتوا بسبب الوهم والتضليل والتضخيم الاعلامي والترويع والهلع لما يعرف انو هو مصاب بي مرض ما عندو علاج فيا اما يشفى او يموت بعد اسبوعين وهو محبوس بين اربعة حيط لا بشوف زول ولا بتكلم مع زول ،، اكلو وشربو ونومو براهو زي الكلب ومنتظر ملك الموت يدق ليهو الباب في اي لحظة،، بالله انا لو كنت نصيييح وعملوا لي كدا ما حأموت ؟؟؟!!!

#تعديل

من ناحية احصائية في حاجة اسمها التوزيع الطبيعي )Normal Distribution ( بتنطبق على اي ظاهرة طبيعية بما في ذلك انتشار الامراض ، عادة في التوزيع دا بكون في 2.5% نسبة متطرفة من الجانبين ، يعني في 2.5% بموتوا و 2.5% ما بكون عندهم اعراض اصلا والباقين بتتفاوت نسبة الاعراض البتجيهم من خطيرة الى متوسطة الى طفيفة ..

فكل الحصل دا انو تم استغلال الانتشار الطبيعي للانفلونزا الموسمية وتضخيمها اعلاميا وترويجها على أنها وباء حقيقي، ولو تتبعت احصائيات كورونا عالميا فلن تخرج قيد انملة عن هذا التوزيع الطبيعي للأمراض

اصحوا يا أمة محمد

#وهم_الكورونا

ياريت الناس تشير البوست دا في اي مكان والعندو اعتراضات منطقية يرد بيها علينا

د. محمد ابراهيم الطاهر

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