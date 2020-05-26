رغم ظروفه الصحية… أحمد السقا يكشف كواليس مشهده الوحيد في “الاختيار”





كشف الفنان المصري، أحمد السقا، عن مفاجأة بشأن مشهد ظهوره كضيف شرف في مسلسل “الاختيار” الذي عرض خلال شهر رمضان.

وقال السقا في مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” من تقديم وائل الإبراشي على القناة الأولى في التلفزيون المصري إنه صوّر المشهد بعد ساعات قليلة من خضوعه لعملية في البطن.

وأضاف للبرنامج أنه اعتذر في البداية عن عدم تصوير المشهد لأنه كان عالقا في لبنان بسبب وقف حركة الطيران نتيجة الإجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا” المستجد، لكن بعد نجاحه في العودة إلى مصر وعقب التزامه بفترة الحجر الصحي خضع لعملية جراحية في البطن لم يكشف تفاصيلها.

وأشار إلى أنه في اليوم التالي من إجراء العملية الجراحية، نزع “الكانيولا” من يده وذهب لتصوير المشهد، مؤكدا أنه يحظى بمعزة خاصة لديه.

ويجسد أحمد السقا في المشهد شخصية المحقق العسكري الذي يحقق مع الإرهابي هشام عشماوي بعد إلقاء القبض عليه، ويجري حوارا مع الأخير في حبسه قبل أن تنفذ فيه عقوبة الإعدام.

“الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

ويتناول مسلسل “الاختيار” تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع “البرث” في سيناء.

سبوتنيك

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