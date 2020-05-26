البرهان : خروج اليونميد في أكتوبر القادم





أكد الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة فى اتصال هاتفى مع تبيور تاجى مساعد وزير الخارجية الامريكى ودونالد بوث المبعوث الامريكى للسودان على أن مستقبل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد آلافريقى اليونميد لا يتضمن الحديث عن تمديد لفترة جديدة وان انتهاء مهمتها سيكون في أكتوبر القادم.

من جانب اخر ناقش سيادته مع المسؤولين الامريكان أهمية القرار من الأمم المتحدة بأن تكون البعثة الجديد للسودان مكونة حسب خطاب السودان للأمم المتحدة والمؤرخ بتاريخ 27 فبراير 2020 والرؤية الوطنية التى قدمت اول امس للأمم المتحدة .

وطمأن سيادته وفقا لبيان صادر عن العميد، د. ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمى للقوات المسلحة الجانب الامريكى على الحكومة الانتقالية وانها تعمل بانسجام وتناغم تام وشكرهم على الدعم المقدم للسودان لمكافحة جائحة كورونا، وحثهم على العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعا الولايات المتحدة لدفع ودعم مفاوضات السلام الجارية تحت رعاية جوبا.

سونا

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