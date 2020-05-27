بالفيديو والصور وتحت الحظر شاهد الزواج الذي أشعل السوشيال ميديا.. الفنان الكبير أبو عركي البخيت يزف إبنته عروساً ويغني لها في حفل مختصر





أقام الفنان السوداني الكبير أبو عركي البخيت حفلاً صغيراً داخل منزله احتفالاً بزواج ابنته الدكتورة نيلوفر من الأستاذ القاسم مصطفى, وذلك بمنزل الأستاذ القامة بمدينة أمدرمان.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد تغنى عركي لإبنته في الفرح الذي جاء مختصراً داخل نطاق الأسرة وذلك التزاماً بالتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة الوباء.

كما قام الأستاذ أبو عركي بزف ابنته على أنغام آلة “الكمان” والذي قام بعزفه بنفسه وقدم مقطوعة (لن ننسى أيام مضت فرحاً قضيناها) وظهر العروسان وهما يمشيان بخطوات خفيفة على أنغام عزف الأستاذ عركي.

ويشير محرر كوش نيوز إلى أن الزواج تم بعد شفاء الفنان الكبير وعدد من أفراد أسرته من فيروس كورونا الذي أدخلهم الحجر الصحفي لأيام.

الخرطوم _ النيلين

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