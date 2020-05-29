أردوغان يصدر قرارا انتظره ملايين الأتراك





أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رفع الحظر على السفر بين المدن التركية، والسماح بعمل المطاعم، والحدائق، والمنتجعات اعتبارا من 1 حزيران/يونيو.

وسبق أن تم فرض هذه القيود في إطار تدابير مواجهة فيروس “كورونا”، نهاية شهر آذار/مارس الماضي.

وقال أردوغان في كلمة للشعب بثها التلفزيون التركي: “اعتبارا من 1 حزيران/يونيو يتم رفع حظر السفر بين المدن بشكل كامل، ورفع الحظر على عمل المطاعم، والمسابح، والسواحل، والحدئق، وصالات الرياضية، ويبقى الحظر مفروضا على الأطفال دون سن الـ 18 والكبار فوق سن الـ 65، باستثناء أيام محددة يمكنهم الخروج فيها”.

وأكد أن قواعد لبس الأقنعة الطبية تبقى سارية المفعول، وكذلك التباعد الاجتماعي.

سبوتنيك

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