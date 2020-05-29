احتجاجات مينيابوليس: العنف لن ينتهي حتى اعتقال قتلة فلويد





تتواصل أعمال الشغب لليوم الثالث على التوالي في مينيابوليس، أكبر مدينة في ولاية مينيسوتا، بعد مقتل أمريكي من أصول أفريقية على أيدي الشرطة.

بدأت أعمال الشغب حول وفاة جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس بعد أن حث حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز الحرس الوطني على السيطرة على الوضع، حيث تحولت الاحتجاجات إلى عمليات سطو واسعة النطاق واشتباكات عنيفة مع الشرطة في جميع أنحاء المدينة.

ويعتقد ديفيد تي جينسين، المقيم في مينيابوليس سانت بول، أن أعمال الشغب يمكن أن تستمر حتى يتم اعتقال المسؤولين عن وفاة جورج فلويد.

سبوتنيك: في الأيام القليلة الماضية، وردت أخبار مزعجة عن الحرق العمدي ونهب المتاجر الكبرى في العاصمة. ما الذي يحدث في مينيابوليس الآن؟

ديفيد ت. جينسين: في الوقت الحالي، يبدو أن هناك هدوءًا في عمليات النهب والشغب المتجوّلة هذه، والتي تستهدف بشكل أساسي متاجر Target ، وهي سلاسل البيع بالتجزئة المحلية والوطنية، وفي العديد من متاجر Walmart. كما استهدف اللصوص متاجر البيدق ومحلات الخمور. إنها في الحقيقة مجرد وميض هائل من الغضب والهستيريا.

سبوتنيك: هل كانت هناك أي علامات على أعمال شغب قبل الحادث مع جورج فلويد، الذي توفي بعد اشتباك مع شرطة مينيابوليس، أم أن هذه الحالة بالذات كانت العامل المحفز الوحيد لأعمال الشغب؟

ديفيد ت. جينسين: لا، لم يلاحظ. يوم الأحد، لم تكن هناك أي علامات تؤشر على الاضطرابات. الأمر لا يتعلق فقط بجورج فلويد، ولكي أكون صادقًا، أعتقد أنه عندما قاموا بطرد ضباط الشرطة الأربعة المتورطين في هذا الحادث، وظنوا أن كل شيء قد تمت تسويته، ولكن كيف يمكن للفصل تسوية ذلك؟ إذا قتل أربعة أشخاص شخصًا واحد وتم تسجيل هذا على الفيديو، وفقد هؤلاء الأشخاص وظائفهم ببساطة سيطالب الناس بالعدالة. ويقول المدعي العام كيث إليسون “انتظر التحقيق”. ولكن لنكن صادقين: في الفيديو يقتلون رجلاً ، وتأتي الشرطة وتعتقل هؤلاء الأشخاص وتضعهم في زنزانة السجن وأثناء التحقيق، توجه الاتهامات. السبب الوحيد لعدم

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حدوث ذلك هو أن هؤلاء الأشخاص هم ضباط شرطة. ويعتقد الشعب الأمريكي أن هذا غير عادل. ولديهم شعور بأن هناك مجموعة واحدة من القواعد للجميع، في حين أن أولئك الذين يفهمون التاريخ يعلمون أنه كانت هناك دائمًا مجموعتان من القواعد.

سبوتنيك: من المحتمل أن يتم تذكير بعض الأمريكيين في ولاية مينيسوتا بأعمال الشغب في لوس أنجلوس في عام 1992، التي اندلعت بعد أن هاجمت الشرطة المحلية سائقًا أمريكيًا من أصل أفريقي “رودني كينغ”. هل تعتقد أنه من الممكن رسم أوجه شبه بين هذه الحالات، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تتعلم وكالات إنفاذ القانون الأمريكية الدرس في ذلك الوقت؟

ديفيد ت. جينسين: نحن لا نتعلم أي شيء. إذا كان هناك حشود مفرغة على وشك الغضب، وقررت رش الغاز المسيل للدموع عليهم وإطلاق النار عليهم بالرصاص المطاطي، فسيكون ذلك بمثابة معركة ثور، عندما تجرح الثور بالسيف ، فإنك تغضبه وهذا يضيف فقط الزيت على النار. قد يعتقد المرء أنه في ولاية مينيسوتا هناك أناس أكثر ذكاء وعقلانية من شأنه أن يزيلوا حدة أعمال الشغب، لكن من الواضح أنهم لم يتعلموا أي شيء.

سبوتنيك: قالت مديرة شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، يوم الخميس، إنه لم يكن هناك فقط السكان المحليين، ولكن أيضًا أشخاص من خارج منطقة العاصمة بين المشاغبين. هل يمكن القول إن أعمال الشغب تلقت دعما كبيرا من خارج منطقتكم؟

ديفيد ت. جينسين: لا أعتقد ذلك على الإطلاق. أعتقد أن مركز الشرطة كان به حشد غاضب من المتظاهرين، تحصنت الشرطة بداخله، ولكن عندما طارت الحجارة في سياراتهم، بدأوا في رش الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص المطاطي وكذلك إلقاء قنابل صغيرة مع كرات مطاطية صغيرة بداخلها. تألفت هذه المجموعة من الناس الذين غمرهم العدوان وخيبة الأمل والغضب والظلم ، وفكرة أن “لا شيء يتغير”. أتذكر المرة الأخيرة التي شعرت فيها بهذا الغضب عندما قتل فيلاندو كاستيل، الذي سحب رخصة قيادة من سيارة بعد أن أبلغ الشرطي بوجود مسدس في السيارة. وصل إلى محفظته ، فأطلقت الشرطة النار عليه ست مرات. وتمت تبرئة

هذا الرجل. وبعد ذلك بعام، أطلق محمد نور النار على امرأة بيضاء اقتربت من سيارة وقتلته. المرأة التي اتصلت بالشرطة لأنها اعتقدت أن شخصًا ما تم اغتصابه في الشارع.

أطلق عليها النار دون أي مذكرة ، وقال إن السبب الوحيد لمحاسبته هو “أنه أسود وهي بيضاء”.

الآن، ضد أربعة من رجال الشرطة البيض، الذين وضعوا ركبتهم على عنق الرجل لمدة ست دقائق ونصف بحضور العديد من الشهود، الذين كانوا يبثون على الهواء مباشرة طلبوا منهم التوقف، وقالوا إن الرجل لم يفعل شيئًا ولم توجه إليه أي تهمة. ولا توجد اتهامات ضد ضباط الشرطة الثلاثة الذين كانوا قريبين والذين كان عليهم التزام قانوني بالتدخل. تم اعتقال هذا الرجل وكان مقيد اليدين ، وواجبهم هو حماية حياته في هذه اللحظة بالذات. بدلاً من ذلك ، وضع ركبته في حلقه لمدة ست دقائق. ومن غير المفهوم للعقل أن هذا حدث. لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو حقيقة أن هيئاتنا الحكومية، بما في ذلك عدد من الأمريكيين من أصل أفريقي وكبار المسؤولين، يقولون “نحتاج إلى الانتظار حتى اكتمال التحقيق” لتحديد ما إذا كان ينبغي توجيه الاتهامات. هؤلاء “رجال الشرطة” ليسوا رجال شرطة، إنهم قتلة ، وينبغي احتجازهم. ويعلم الجميع أن هذا عنف، ولن يتوقف هذا الخزي حتى يحدث هذا [حتى يتم احتجازهم]. وما زلنا هنا، لليوم الثالث

سبوتنيك

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