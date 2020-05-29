11 يونيو… مواجهة قمة في الدوري الإسباني





أعلن المجلس الأعلى للرياضة في الحكومة الإسبانية في بيان، اليوم الجمعة، أن عجلة دوري الأضواء لكرة القدم ستعود للدوران بعد توقفها ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، بمباراة قمة محلية بين إشبيلية وريال بيتيس، في 11 يونيو/حزيران.

وأضاف البيان، بحسب صحيفة “آس”: “وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني خلال اجتماع مجموعة اتصال تم تشكيلها للتشاور مع هيئة الرياضة على صيغة جدول 11 جولة متبقية في دوري الأضواء والدرجة الثانية”.

وأردف البيان: “سيتم استئناف المسابقة في الأسبوع الذي يبدأ 13 و14 يونيو، بينما ستقام أول مباراة بعد العودة في 11 يونيو بين إشبيلية وريال بيتيس.

ستقام آخر جولة من المباريات (هذه المواعيد مؤقتة بناء على تطورات الوباء) في الأسبوع الذي يبدأ 18 و19 يوليو/تموز.

وقالت هيئة الرياضة إن “الاتحاد الإسباني للعبة ورابطة الدوري تعهدا بالعمل سويا على تحديد جدول المباريات المتبقية هذا الموسم رغم الخلافات التي دبت بين الطرفين في السابق ووصلت في بعض الأحيان إلى أروقة المحاكم بسبب جدول المباريات”.

وأضاف البيان: “نظرا للظروف الراهنة تتوجه هيئة الرياضة بالتهنئة لكل أعضاء المجموعة لتغليبهم روح الحوار والنوايا الحسنة التي أظهروها خلال الاجتماع في مقر الهيئة”.

سبوتنيك

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