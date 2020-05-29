“كم هو جميل”… هكذا قضت ياسمين صبري عيد الفطر مع أبو هشيمة





شاركت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، اليوم الجمعة، صورة من قضائها عيد الفطر بصحبة زوجها رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة.

وتظهر صبري في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع “إنستعرام” والتقطت لها من داخل منزلها في مدينة الجونة، بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية، وهي مرتدية فستانا أصفر اللون.

وعلقت ياسمين صبري على الصورة بالإسبانية: “كم هو جميل العالم”.

كما شارك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة متابعيه عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” صورة تجمعه بزوجته ياسمين صبري أثناء قضاء إجازة عيد الفطر، وهي مرتدية نفس الفستان.

يشار إلى أن ياسمين صبري شاركت في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية”، ويشاركها بطولته أحمد مجدي وأيتن عامر وإدوارد ومحمود البزاوي ونهال عنبر وهبة مجدي.

واحتفل رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية، ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





