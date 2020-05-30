السعودية.. فتح المسجد النبوي تدريجيا اعتبارا من الأحد





أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي اعتبارًا من الأحد.

جاء ذلك في تغريدات نشرتها رئاسة شؤون الحرمين، على “تويتر”.

وقالت: “بناءً على الموافقة الكريمة، يعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي، في ظل الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد”.

وأوضحت أن الخطة تتضمن اقتصار فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم، مع استمرار تعليق الدخول إلى الروضة الشريفة.

وأضافت أن الخطة تقوم أيضا على تفويج دخول المصلين إلى المسجد بما لا يزيد عن 40 بالمئة من طاقته الاستيعابية.

ولفتت رئاسة شؤون الحرمين إلى أنه تقرر كذلك رفع السجاد في التوسعات والساحات بشكل كامل، على أن تكون الصلاة على الرخام؛ بما يسهل من عملية تعقيمه بشكل دوري.

والخميس، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية “استمرار تعليق العمرة والزيارة خلال الفترة الحالية”، في قرار جاء بعد يوم من إعلان سلطات المملكة تخفيف قيود “كورونا” تدريجيا في مكة المكرمة بدءا من الأحد المقبل.

وحتى الجمعة، سجلت السعودية 81 ألفا و766 إصابة بوباء كورونا، بينها 458 وفاة، و57 ألفا و13 حالة تعاف.

الأناضول

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