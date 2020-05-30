اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم السبت 30 مايو 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 138.00جنيه
الريال السعودي : 36.80جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 153.18 جنيه
الدرهم الإماراتي : 37.80جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 37.83 جنيه
الجنيه الإسترليني : 169.74جنيه
الجنيه المصري : 8.73جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.
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