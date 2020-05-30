الهند تواصل تخفيف القيود رغم قفزة غير مسبوقة في الإصابات





واصلت الهند تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الخروج من أسر الإغلاق العام والتعايش مع الوباء.

وشهدت الهند قفزة هائلة في عدد الإصابات، اليوم السبت، إذ سجلت 7964 إصابة جديدة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة يومية لها منذ تفشي الوباء، وتركزت أغلب الإصابات في “ماهاراشترا”، التي تعد إحدى أغنى ولايات الهند، وعاصمتها “مومباي”، أكبر مدن البلاد وأكثرها اكتظاظا بالسكان، وذلك بحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات، تتابع الحكومة الهندية تخفيف قيود الإغلاق، التي أضرت بشدة باقتصاد البلاد، وتركت عشرات الملايين من المواطنين دون وظائف، منذ أن فرضت قبل شهرين.

وسجلت الهند، حتى الآن، 4980 وفاة جراء الوباء، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 173 ألفا و763 إصابة.

سبوتنيك

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