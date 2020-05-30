تشييع جثمان حسن حسني في حضور عدد قليل من الفنانين بسبب “كورونا”





شيعت جنازة الفنان المصري الكبير حسن حسني، اليوم السبت، من أمام مقابر أسرته بطريق الفيوم الصحراوي.

وحرصت الأسرة على إقامة صلاة الجنازة على الفنان الراحل في المقابر، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما حضر الجنازة عدد قليل من الفنانين، أبرزهم سعد الصغير ومحمد الصاوي ومنير مكرم.

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة. وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

سبوتنيك

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