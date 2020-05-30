بالصورة: شاهد خط الشيخ محمد احمد حسن وطريقة تحضيره للحلقات التلفزيونية





كشف مهندس يعمل بالقنوات الفضائية طريقة تحضير الشيخ الراحل محمد احمد حسن للحلقات التلفزيونية التي يشارك فيها بخط يده.

المهندس مصعب حسن عباس كتب بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (امكن لأول مرة ح تشوفوا الخط ده ♥️ ده خط الشيخ محمد أحمد حسن – رحمه الله وكانت دي طريقة تحضيره للحلقات بالتسطير والترتيب والتزبيطه دي؛ كان رحمة الله عليه على سعة علمه كان بقول محتاج وقت لتحضير المادة وجمعها وترتيبها وكان عندو مفكرة بيكتب فيها مواعيده ومحاضراته ودروسه وأرقام تلفونات الجهة أو الأشخاص العايزين المحاضرات؛ كان مرتب جداً ودقيق جداً في المواعيد).

وأضاف مصعب (الورقات دي تقريباً ليها معاي حوالي ٣ سنوات ♥️♥️♥️ رفع الله درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين وغفر له وتقبله في الصالحين وأنزله منازل الشهداء والصديقين).

مساء الثلاثاء 26 مايو 2020 توفي الداعية الإسلامي الشيخ محمد أحمد حسن بحي جبرة جنوبي الخرطوم. ويُعد الشيخ محمد أحمد حسن من أبرز الدعاة السودانيين وحقق شعبية واسعة بأسلوبه المميز والبسيط في مخاطبة المستمعين والمشاهدين لبرامجه في الإذاعة والتلفزيون.

الخرطوم (كوش نيوز)



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