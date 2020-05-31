ولاية أمريكية جديدة تعلن حالة الطوارئ العامة ونشر القوات العسكرية بسبب الاحتجاجات





أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن السلطات المركزية في ولاية كاليفورنيا اتخذت قرارا بإعلان حالة الطوارئ العامة في مدينة لوس أنجلوس ومدن أخرى في نطاق الولاية.

وذكر موقع إخباري أمريكي نقلا عن حاكم ولاية ​كاليفورنيا​ الأمريكية، غافين نيوسوم، أن السلطات قررت فرض حالة الطوارئ العامة في كل أرجاء الولاية، وذلك بسبب التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.

وأشار الموقع إلى أن عمدة مدينة ​لوس أنجلوس​ الأمريكية، يريك غراسيتي، طلب من حاكم ولاية ​كاليفورنيا​ غافين نيوسوم إرسال عناصر الحرس الوطني إلى المقاطعة.

وشدد غراسيتي على أنه “حان الوقت كي يعود الناس إلى منازلهم ولن نتهاون مع الذين يمارسون العنف​​​​​​​”.

وأشعل مقتل جورج فلويد في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف، واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

سبوتنيك

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