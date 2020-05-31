أبرز معالم الهند يتعرض لأضرار نتيجة العواصف… بالفيديو





تسببت عاصفة رعدية مميتة عبر أجزاء من شمال الهند في تدمير أجزاء من مجمع تاج محل ، بما في ذلك البوابة الرئيسية وخط حديدي يمتد أسفل قببها الخمس.

وقال رئيس هيئة الآثار في الهند، اليوم الأحد، فاسانت كومار سوارنكار، إن “سورا منخفضا كان جزءا من البنية الأساسية للمعلم، تضرر، فضلا عن تضرر سور آخر أحدث عهدا، وسقف مستعار في منطقة الانتظار الخاصة بالسياح، ودعامة المدخل الرئيسي للموقع”.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن العواصف الرعدية والبرق قتلت يوم الجمعة 13 شخصا على الأقل في مقاطعتين بولاية أوتار براديش.

في المقابل، لم يلحق أي ضرر بالبنية الأساسية للضريح الذي شيده الإمبراطور المغولي شاه جهان، تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل، التي توفيت العام 1631. بحسب “إرم نيوز”.

ويجتذب تاج محل المبني منذ القرن السابع عشر أكثر من سبعة ملايين زائر سنوياً، منذ أن بناه الإمبراطور شاه جهان تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





