في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين… هذه علاقته بفيروس كورونا





حسم اتحاد الأطباء العرب الجدل الدائر حول علاقة التدخين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتدخين.

وقال الدكتور أسامة رسلان، الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن التدخين بكل أنواعه، يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا ، ونقل العدوى للآخرين، وذلك بحسب موقع “بوابة الأهرام” المصري.

وأكد رسلان أن التدخين بكل أنواعه، سواء السجائر أو النرجيلة (الشيشة) أو السجائر الإلكترونية تزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا، حيث إنه يقلل من قدرة الرئة، علاوة على أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات وخيمة عند إصابتهم بـ الفيروس مقارنة بغير المدخنين.

واعتبر رسلان أن انتشار كورونا فرصة جيدة للتوقف عن عادة التدخين القاتلة، من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة الأشخاص المحيطين بهم، في ظل تفشي وباء كورونا.

سبوتنيك

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