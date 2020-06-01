اليابان تدرس فتح حدودها





تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا، وذلك مع شروعها في تخفيف القيود التي فرضتها في وقت سابق من العام لاحتواء انتشار الوباء.

ومع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في طوكيو، الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة تخطط أيضا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة.

ولم يرد بعد تعقيب من وزارة الخارجية اليابانية.

وسجلت اليابان نحو 17 ألف إصابة بالفيروس حتى الاثنين، وحوالي 900 حالة وفاة.

وتحظر السلطات اليابانية دخول الأجانب منذ فبراير الماضي، في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس

سكاي نيوز

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