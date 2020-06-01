أوكرانيا تستأنف الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من 15 يونيو





أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني، فلاديسلاف كريكلي، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ستستأنف رحلاتها الجوية الدولية اعتبار من 15 حزيران /يونيو .

كييف – سبوتنيك. وقال كريكلي، لقناة “1+1” التليفزيونية: “اعتبارا من 15 يونيو، سيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية والدولية، ومن الممكن استئناف الداخلية قبل. يتم العمل على ذلك، والوجهات الأكثر رواجا هي تركيا واليونان وقبرص وكرواتيا وجورجيا. هذا الأسبوع سنعلن الاتجاهات بدقة أكثر”.

وأضاف كريكلي أنه الآن بالتأكيد لن يتم استئناف الرحلات الجوية من إيطاليا وإسبانيا، بناءً على الوضع الوبائي الموجود هناك، قائلا: “نحن نفتح الوجهة على أساسين، الأول، إذا ستفتح الدول أبوابها لنا، ثانيا هو وضع الجائحة”.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد “جائحة”، وفقاً لأحدث البيانات فقد وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 6.170 ملايين شخص حول العالم، فيما تجاوزت الوفيات 372 ألف حالة.

سبوتنيك

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