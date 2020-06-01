الدوري الإسباني يعلن جدول مبارياته مع اقتراب استئناف الموسم





أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد، أن المسابقة ستعود بمباراة قمة محلية بين أشبيلية وريال بيتيس في 11 يونيو/حزيران.

ومن المقرر أن تكون هناك مباريات في الأيام السبعة التالية، حيث يستأنف برشلونة سعيه للدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت 13 يونيو/حزيران خارج ملعبه أمام ريال مايوركا، بعد توقف المسابقة لثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19، بينما يلعب ريال مدريد على أرضه ضد إيبار في 14 يونيو.

كما يلتقي برشلونة على أرضه مع ليغانيس في 16 يونيو، ويلعب ريال مدريد بملعبه ضد بلنسية في 18 يونيو.

وكان برشلونة متقدما بنقطتين على ريال مدريد بعد 27 مباراة، عندما توقف الموسم في مارس/آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يصبح دوري الدرجة الأولى الإسباني الآن ثاني مسابقة في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا تستأنف نشاطها، بعدما أصبح الدوري الألماني أول بطولة كبرى في القارة تبدأ من جديد في وقت سابق من مايو/أيار.

سبوتنيك

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