إليسا تحيي أول حفل لها برعاية “الترفيه السعودية” منذ خلافها مع تركي آل الشيخ





تستعد الفنانة اللبنانية، إليسا، لإحياء أول حفل “أونلاين” لها دون جمهور، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس “كورونا” المستجد.

وستحيي إليسا الحفل الغنائي، يوم الخميس المقبل الموافق 4 يونيو/ حزيران الجاري، والذي سيبث حصريا عبر منصة “شاهد في أي بي” للبث الرقمي.

ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بعد الخلاف الذي دار بين رئيسها المستشار تركي آل الشيخ وإليسا في سبتمبر/ أيلول 2019.

وكان تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أشاد بنجاح حفلات “معيدين معكم” التي أقيمت خلال عيد الفطر عبر منصة “شاهد”، وكان نجومها محمد عبده وراشد الماجد وماجد المهندس ونجوى كرم، ليطالب بإحياء المزيد من هذه الحفلات، ورد مدير شركة “روتانا” عليه عبر “تويتر”: “أبشر يا بو ناصر الجمهور يستاهل ومعاليك وفريق الترفيه مو مقصرين ..فبدعمك وتوجيهاتك راح نقدم الأفضل”.

وفي شهر سبتمر الماضي، دخل تركي آل الشيخ في سجال وجدال مع إليسا، وصل إلى حد إحراجها أمام الملايين من متابعيها، بحسب وصف وسائل إعلام عربية.

ودار الخلاف بين الطرفين حول الموعد المناسب لإحياء إليسا حفلها المقبل في السعودية.

من ناحية أخرى، طرحت إليسا مؤخرا أحدث أغنياتها بمناسبة عيد الفطر، والتي تحمل عنوان “قهوة الماضي”، وهي من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي كميل خوري.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





